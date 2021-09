Eisbachtal muss Pokal-Aus schnell abhaken: Keine 48 Stunden nach dem Derby in Wirges geht es zum TSV Emmelshausen

Ein Oberligaspiel ohne Abschlusstraining? Eigentlich undenkbar. Doch genau das wird zur bitteren Realität für die Eisbachtaler Sportfreunde, die am Mittwochabend bis nach halb elf im Rheinlandpokal gefordert waren und bereits am heutigen Freitagabend ab 19.30 Uhr beim TSV Emmelshausen um Punkte kämpfen. „Für die gezielte Vorbereitung ist das natürlich eine Katastrophe“, sagt Trainer Marco Reifenscheidt. Er weiß, wie wichtig die Partie im Hunsrück ist, um in der Nord-Gruppe der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nicht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren.