Eisbachtal muss pausieren: Corona-Fälle sorgen für Änderungen im Vorbereitungsplan

Das eigentlich für Dienstag, 8. Februar, geplante Spiel der Eisbären beim hessischen Verbandsligisten FC Waldbrunn, wurde zunächst auf Mittwoch, 9.Februar, verschoben, am Montagvormittag dann allerdings komplett abgesagt. Grund dafür sind Corona-Fälle in Reihen der Eisbären. Der nächste planmäßige Test der Sportfreunde soll nunmehr gegen den Regionalligisten FC Rot-Weiß Koblenz steigen. Die Partie, die eigentlich für Sonntag, 13. Februar, 16 Uhr, in Nentershausen geplant war, wurde auf Samstag, 12. Februar, 11 Uhr, vorgezogen. Ob es aufgrund der aktuellen Entwicklungen bei der Partie bleibt, darüber wollen die Eisbären im Laufe der Woche informieren.