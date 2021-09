Zwei Siege, die Luft verschaffen und Mut machen: Mit dem jüngsten 6:2 im Rheinlandpokal bei der SG Weitefeld und vor allem dem 3:2-Erfolg in der Oberliga beim SV Gonsenheim haben die Fußballer der Eisbachtaler Sportfreunde gezeigt, dass sie nicht nur gut mithalten, sondern auch gewinnen können. Daran will die Mannschaft von Trainer Marco Reifenscheidt anknüpfen, wenn sie am Samstag den FC Karbach zum Heimspiel empfängt (16 Uhr).