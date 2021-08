Eisbachtal hat einen klaren Sieg-Anspruch – Gegner Bingen vereint Erfahrung und Klasse

In einer Hinsicht sind die Eisbachtaler Sportfreunde dem BFV Hassia Bingen einen Schritt voraus: Die „Eisbären“ konnten am vergangenen Samstag bei der unglücklichen, in letzter Minute durch ein Freistoßtor entstandenen 0:1-Niederlage bei Aufstiegsaspirant SV Eintracht Trier nach dem langen Oberliga-Stillstand wieder intensive Wettkampfluft schnuppern, während die Rheinhessen aufgrund eines Corona-Falls in Reihen ihres Auftaktgegners 1. FC Kaiserslautern II noch einmal pausieren mussten. „Das ist total deprimierend und nervig“, sagte Hassia-Coach Thomas Eberhardt, der ergänzt: „Nach zehn Wochen Vorbereitung willst du doch endlich um Punkte spielen, auf die Tabelle schauen, dich freuen oder auch mal ärgern.“