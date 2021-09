In der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gibt es für die Eisbachtaler Sportfreunde nur hop oder top. Entweder stehen sie in der Nord-Gruppe in der unteren Hälfte und müssen schlimmstenfalls bis zum Saisonende gegen den Abstieg kämpfen – oder sie schaffen es, sich in der oberen Hälfte zu behaupten, zu der sie als Sechster vor dem Heimspiel gegen die TuS Koblenz am heutigen Samstag (16 Uhr) gehören. Bliebe es dabei, könnten sie entspannt der Teilnahme an der Meisterrunde entgegenblicken.