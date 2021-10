Eisbachtal empfängt Tabellenzweiten Waldalgesheim – Reifenscheidt: Die Jungs haben die Qualität

Die beiden Englischen Wochen haben Spuren hinterlassen bei den Eisbachtaler Sportfreunden. Vier Spiele in der Liga, kein Sieg, nur zwei Unentschieden; dazu das bittere Aus im Rheinlandpokal bei der Spvgg EGC Wirges – nein, so hatten sich Trainer Marco Reifenscheidt und sein Team die zurückliegenden Wochen nicht vorgestellt. Vor dem letzten Spieltag der Hinserie sind die Eisbären in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf Platz zehn der zwölf Mannschaften starken Nord-Gruppe abgerutscht und haben nun gleich zwei Top-Teams zu Gast in Nentershausen: Am Samstag (16 Uhr) kommt der Tabellenzweite SV Alemannia Waldalgesheim, dem Reifenscheidt das Prädikat „Überraschungsmannschaft“ verleiht, eine Woche später dann der souveräne Spitzenreiter SV Eintracht Trier.