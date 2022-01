Das ist ein herber Schlag für den SV Alemannia Waldalgesheim: Linus Wimmer, der eine starke Hauptrunde für den Fußball-Oberligisten gespielt hat, verlässt den Verein nach einem halben Jahr wieder. Er wechselt zu Spitzenreiter Eintracht Trier, der in den vergangenen Wochen und Monaten auf den ehemaligen U16-Nationalspieler aufmerksam geworden ist. Auch einen Zugang gibt es: Shane Wheeler, bisher bei der SG Guldenbachtal am Ball, schließt sich den Grün-Weißen an.