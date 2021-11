Waldalgesheim

Einspielen für die Spitzenpartie

Am Samstag könnte es an der Waldalgesheimer Waldstraße einen weiteren Fußball-Feiertag geben, wenn Eintracht Trier, der Dominator der Oberliga, aufkreuzt. Damit es zum Spitzenspiel Erster gegen Zweiter kommt, müssen die Alemannen aber am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr beim 1. FC Kaiserslautern II etwas Zählbares mitbringen.