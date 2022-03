Endlich wieder eine Partie vor heimischem Publikum: Die Sportfreunde Eisbachtal empfangen am Samstagnachmittag ab 14 Uhr in Nentershausen zum ersten Oberliga-Heimspiel des Jahres die Zweitvertretung der SV Elversberg – ein Gegner, der sich zumindest am Tabellenbild gemessen, auf Augenhöhe mit den „Eisbären“ befindet. Mit jeweils 26 Punkten stehen sie in der Abstiegsrunde auf den Plätzen vier (Eisbachtal) und fünf (Elversberg II).