Eberhardt und Krick hören im Sommer auf

Verwarnungen für Fußball-Trainer waren im Profibereich zuletzt ein großes Thema. Auch Thomas Eberhardt erhielt im Oberliga-Spiel seiner Binger Hassia bei Röchling Völklingen eine Gelbe Karte. „Ich habe mich fürchterlich aufgeregt, weil ein Foul an Ivan Tadic nach seiner Elfmeterparade nicht mit Gelb bestraft wurde“, berichtete Eberhardt und ergänzte: „Ich schäme mich nicht für die Verwarnung. Sie zeigt ja auch, dass ich noch mit vollem Herzen dabei bin, dass mir nicht alles egal ist. Das lebe ich der Mannschaft in solchen Momenten vor.“ Mit Erfolg: Die Binger, die sich zum Saisonende aus der Oberliga zurückziehen, gewannen in Völklingen mit 1:0 (1:0).