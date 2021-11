Um 11 Uhr wird am heutigen Freitag wieder gelost in der Sportschule in Edenkoben. Die vier Paarungen des Viertelfinals des Fußball-Verbandspokals werden ermittelt. Im Topf wird erneut Hassia Bingen sein. Der Oberligist erreichte die Runde der letzten acht durch das 3:0 beim FSV Offenbach – wir berichteten.