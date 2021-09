Es bleibt dabei: Hassia Bingen läuft der Musik in der Fußball-Oberliga hinterher. Das gilt für die Anzahl der Spiele, die erst am Dienstagabend mit der Nachholpartie gegen den 1. FC Kaiserslautern II ausgeglichen wird. Das gilt aber auch für die Anzahl der Punkte. Aufgrund der 1:2 (1:2)-Niederlage gegen den FSV Salmrohr bleiben die Binger bei vier Zählern und in der unteren Tabellenhälfte stehen.