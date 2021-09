Die dritte Punktspielniederlage hintereinander spülte die TuS Koblenz in die untere Tabellenhälfte der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Das aktuelle 1:2 (0:2) in der Nordstaffel gegen den BFV Hassia Bingen war einer miserablen Anfangsphase geschuldet, schon nach sieben Minuten hatten sich die Schängel gleich zweimal billig überrumpeln lassen. Die Schlussoffensive in nummerischer Überzahl brachte nur noch den Anschlusstreffer in der Nachspielzeit.