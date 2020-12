Koblenz

Nach nur sieben von 22 Spielen im ersten Teil des Play-off-Modus ist zu befürchten, dass es die TuS Koblenz in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wohl nur mit viel Mühe in die Endrunde der besten zwölf Mannschaften schaffen kann. Im nun folgenden Heimspiel der Nordgruppe am Samstag um 14 Uhr gegen den geografischen Nachbarn TSV Emmelshausen sind die Schängel schon zum Siegen verdammt, damit das sportliche Nahziel nicht in noch weitere Ferne gerät.