Waldalgesheim

Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen: Es geht weiter aufwärts mit der TuS Koblenz, die sich durch das jüngste 2:1 (0:0) beim SV Alemannia Waldalgesheim in die obere Hälfte der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar Nord schob. Insgesamt sahen die Zuschauer eine Partie ohne größere spielerische Glanzpunkte auf beiden Seiten, die allerdings mit viel Tempo und Engagement geführt wurde. TuS-Trainer Anel Dzaka hatte hierbei mit einer taktischen Umstellung von Vierer- auf Dreierkette in der Abwehr nach 25 Minuten maßgeblichen Anteil am Sieg der Gäste.