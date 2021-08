Duchscherers Freistoß beschert Eisbachtal ein verdientes Remis

Am dritten Spieltag der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sicherten sich die Eisbachtaler Sportfreunde am späten Mittwochabend einen Punktgewinn in der Pfalz. Beim 1. FC Kaiserslautern II trennten sich die „Eisbären“ mit einem leistungsgerechten 2:2 (1:1), wobei die beiden letzten Treffer erst in der Nachspielzeit fielen. Die Freude über den einen Zähler trübte bei der langen Heimfahrt allerdings eine möglicherweise schwere Verletzung von Lars-Hendrik Jung, der für die Eisbachtaler den 1:1-Ausgleich erzielt hatte.