Simmern

Die letzten drei Fragen vor dem großen Endspiel um den Fußball-Rheinlandpokal am Samstag um 14.45 Uhr im Koblenzer Stadion Oberwerth gehen an die Trainer der Finalisten – und zwar an Sascha Watzlawik vom FV Engers und Torsten Schmidt vom FC Karbach.