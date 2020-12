Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 15:25 Uhr

Doch noch ein Neuer: Jannik Mohr verstärkt den FC Karbach Nach der Schulterverletzung von Youngster Jakob Schink hatte Torsten Schmidt, Trainer des Fußball-Oberligisten FC Karbach, verkündet, dass man eigentlich keine weitere Neuverpflichtung plane. Das war ein wenig geflunkert, denn da stand ein weiterer Neuzugang bereits fest. Jannik Mohr wird die Karbacher Abwehr verstärken.