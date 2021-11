Die Ziellinie ist für den SVA in Sichtweite

Aydin Ay droht bereits Wiederholungen an. „Dass ein Spiel sehr wichtig für uns ist, werde ich in den nächsten drei Wochen ständig von mir geben“, sagt der Trainer des Fußball-Oberligisten Alemannia Waldalgesheim und ergänzt: „Das liegt einfach daran, dass jetzt die heißesten Wochen der Saison anstehen und du jede Woche einen Gegner auf Distanz halten kannst beziehungsweise ihn aus dem Rennen um die Aufstiegsrunde eliminieren kannst.“ Am Samstag um 15.30 Uhr gastiert in der SG Mülheim-Kärlich ein solcher Kontrahent an der Waldalgesheimer Waldstraße.