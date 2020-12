Mörschbach

TuS Koblenz in Mörschbach zu Gast – das hat mittlerweile schon ein wenig Tradition: Im Februar gewann der Fußball-Oberligist das Testspiel beim Bezirksligisten SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen mit 4:2, diesmal waren es an gleicher Stätte wieder zwei Tore Unterschied. Die TuS siegte in Mörschbach mit 2:0 (1:0) vor 210 Zuschauern und bei bester „Corona-Organisation“ seitens der SG.