Für die Fußball-Oberligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich (0:4 gegen TSG Pfeddersheim) und TuS Koblenz (1:2 gegen Wormatia Worms) endete der Auftakt in die zweite Saisonhälfte ernüchternd. Während die TuS in der Meisterrunde nicht Letzter bleiben will, woran sich aber an diesem Wochenende nichts ändern wird, braucht die SG 2000 Punkte gegen den Abstieg.