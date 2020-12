Karbach

Die intensive Aufarbeitung des 1:5-Debakels in Mülheim-Kärlich hat unter der Woche beim FC Karbach auf dem Trainingsplan gestanden: So eine Leistung darf sich der Fußball-Oberligist am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Aufsteiger Alemannia Waldalgesheim nicht leisten, ansonsten gerät das Saisonziel Tabellenplatz sechs in der Zwölfer-Liga schon früh etwas außer Reichweite.