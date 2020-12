Nentershausen/Region

Die erste DFB-Pokal-Hauptrunde ist längst Geschichte, denn bereits am zweiten Septemberwochenende ging das Gros der Spiele über die Bühne. Doch der DFB-Pokal hat nunmehr ein finanzielles Nachspiel für die Eisbachtaler Sportfreunde – in positiver Hinsicht. Die in der Vorsaison im Fußball-Rheinlandpokal-Wettbewerb letztlich noch übrig gebliebenen vier Teams – FV Engers, FC Karbach, TuS Rot-Weiß Koblenz und eben die Eisbären – hatten sich aufgrund der ungewissen Corona-Situation im Vorfeld der Rheinlandpokal-Halbfinales im August darauf geeinigt, die Einnahmen aus der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde nach einem bestimmten Schlüssel unter den Halbfinalteilnehmern aufzuteilen.