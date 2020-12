Simmern

Die Landesregierungen haben ihre Corona-Verordnungen gelockert, Fußballspiele wieder genehmigt, aber die Pandemie hinterlässt in Bezug auf Deutschlands Sportart Nummer eins weiterhin nicht nur in zuschauerbeschränkten Stadien ihre Spuren. Der aus dem Rahmen geratene Saisonkalender verlieh auch der DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag eine ganz eigene Note.