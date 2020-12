Emmelshausen

Aufstieg 2018, Abstieg 2019, Aufstieg 2020 – dem TSV Emmelshausen heftet vor seiner zweiten Saison überhaupt in der Fußball-Oberliga das Image einer Fahrstuhlmannschaft an. „Es gibt Schlimmeres, als zwischen der Oberliga und der Rheinlandliga zu pendeln“, sagt Trainer Julian Feit. Aber natürlich will auch er raus aus dem „Fahrstuhl“: „Ich bin überzeugt davon, dass wir mit dem Kader die Klasse halten werden.“