Bingen

Der ominöse Strich wird in der Fußball-Oberliga zwischen dem sechsten und siebten Tabellenplatz gezogen. Die Teams über dem Strich qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde, die darunter werden ab März gegen den Abstieg kämpfen. „Wir stehen derzeit in der unteren Hälfte. Das soll sich schnellstmöglich wieder ändern. Wir peilen schließlich die Plätze vier bis sechs an“, sagt Thomas Eberhardt, der Trainer von Hassia Bingen. Eine gute Möglichkeit, in die obere Hälfte zu klettern, bietet sich am heutigen Freitag um 19.30 Uhr, wenn im TSV Emmelshausen das Schlusslicht der Nord-Staffel am Hessenhaus aufkreuzt.