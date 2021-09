„Das ist einfach nur traurig“: Eisbachtals Trainer hält Verhalten einiger Fans für „völlig inakzeptabel“

Mit großer Verwunderung, wie er sagt, hat Eisbachtals Trainer Marco Reifenscheidt Anfang der Woche die Nachricht von den Vorkommnissen vor und nach dem Oberliga-Duell zwischen der TuS Koblenz und dem SV Eintracht Trier aufgenommen. In beiden Städten, so die Informationen der Polizei, hatten sogenannte Fans des jeweils anderen Vereins in entsprechenden Szenekneipen randaliert (wir berichteten). „Das ist einfach nur traurig“, sagt Reifenscheidt und betont: „Die Vereine werden durch solche Aktionen einiger weniger in Mitleidenschaft gezogen. Das hat weder Koblenz noch Trier verdient. Beide Vereine haben Tradition und ich habe beide gerne bei uns zu Gast.“