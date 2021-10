Dass Julian Feit eine besondere Beziehung zur TuS Koblenz hat, ist bekannt. Schließlich spielte er lange für den Klub und wohnt ganz in der Nähe des Oberwerth-Stadions. Logisch, dass er am Mittwochabend ab 19.30 Uhr gerne dort stehen würde und den TSV Emmelshausen im Derby der Fußball-Oberliga bei der TuS coachen würde. Das geht nach Feits Fahrradunfall noch nicht, aber sein Co-Trainer Philipp Frank weiß: „Bei Julian kribbelt es so langsam.“ Gerade vor solchen Spielen wie dem bei der TuS.