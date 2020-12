Bingen

Der FV Engers hat in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar, Gruppe Nord, seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Nach einer dreiwöchigen Zwangspause, die die Grün-Weißen aufgrund der im Kreis Neuwied verschärften Lage in der Corona-Pandemie einlegen musste, kassierte der FVE eine 0:3 (0:1)-Schlappe beim BFV Hassia Bingen und rutschte in der Tabelle auf den fünften Platz ab.