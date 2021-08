Corona: Spiel abgesagt

So aber müssen sich die Binger gedulden. Die Partie war vom Regionalverband Südwest abgesagt worden, weil ein Spieler der FCK-Zweiten positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Zudem müssen sechs weitere Akteure des FCK-Kaders in eine häusliche Quarantäne, weil sie in direktem Kontakt zum infizierten Spieler standen. Diese Akteure sollen allesamt nicht geimpft sein. „Das passiert jetzt bei gutem Wetter. Und wie geht das weiter in den schlechten Monaten? Fallen dann jede Woche Spiele aus?“, fragt sich Eberhardt, der hofft, dass das Spiel zeitnah wieder angesetzt wird. olp