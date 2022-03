Corona beim TSV Emmelshausen, Spiel in Speyer abgesagt

In der am Wochenende beginnenden Abstiegsrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland hätte es für den TSV Emmelshausen im ersten Spiel zum FC Speyer gehen sollen, es wäre direkt eine enorm wichtige Partie geworden, da das Schlusslicht der „neuen“ Zwölferliga den Vorletzten empfangen hätte.

Aber daraus wird zunächst einmal nichts, denn Corona macht der Austragung einen Strich durch die Rechnung. Emmelshausen hatte bis Freitag sechs bestätigte Fälle in seinen Reihen, Tendenz steigend. Und dazu kommen weitere Ausfälle verletzter Spieler. Alles in allem war das Grund genug nach Absprache zwischen den Vereinen, so Emmelshausens Trainer Julian Feit, die Partie abzusagen.

Ein neuer Termin steht bereits fest: Sie wird am Mittwoch, 30. März, nachgeholt. Wie geht es für den TSV am kommenden Wochenende weiter? Auf dem Programm steht das Heimspiel am Samstag (17.30 Uhr) gegen Röchling Völklingen. Es bleibt abzuwarten, ob bis dahin die Corona-Probleme in Emmelshausen abgeklungen sind. mb