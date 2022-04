Mülheim-Kärlich

Christoph Rönz meldet sich beim 2:1-Sieg der SG Mülheim-Kärlich mit Tor zurück

Die SG Mülheim-Kärlich hat in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar eine positive Reaktion auf die enttäuschende 3:4-Niederlage gegen Röchling Völklingen gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Arzbach setzte sich am Mittwochabend zu Hause vor 150 Zuschauern mit 2:1 (1:0) gegen den FV Eppelborn durch, musste am Ende aber noch zittern.