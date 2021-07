Wie so oft am Mittwochabend war Eisbachtals Johannes Moog (weißes Trikot) auch in dieser Szene in der 58. Minute seinen Gegenspielern von der TuS Burgschwalbach (hier: Torwart Marcel Euler und Linksverteidiger Simon Biebricher) einen Schritt voraus. Der zur Pause als Rechtsverteidiger eingewechselte Moog umkurvte den Keeper des gastgebenden Bezirksligisten und erzielte beim 7:2 (2:1)-Testspielerfolg des Fußball-Oberligisten aus Nentershausen den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1.