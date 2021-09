Brüder Haas sind unverzichtbar geworden

Dieses Derby wird zur Familienangelegenheit: Fabrizio Haas erwartet mit seinem SV Alemannia Waldalgesheim am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Oberliga seinen Bruder und seinen Vater. Fabian Haas hütet den Kasten von Gast Hassia Bingen, und Stefan Haas coacht die Torhüter am Hessenhaus. Doch damit nicht genug: Da Haas senior in Waldalgesheim unweit des Sportplatzes wohnt, wird sich der Binger Tross vor dem Spiel auch bei Familie Haas zu Kaffee und Kuchen treffen und anschließend an die Waldstraße aufbrechen.