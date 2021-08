Blick in die Statistik: Derby-Historie spricht für Karbach

Sechsmal haben sich der TSV Emmelshausen und der FC Karbach in der Meisterschaft gegenübergestanden. Vor dem siebten Duell am Samstag (17.30 Uhr) spricht die Derby-Historie klar für Karbach: Fünf Siege landete der FC, nur einmal gab es ein Remis – und zwar beim 1:1 am 12. Oktober 2013, als der jetzige Trainer Julian Feit den TSV vor 1380 Fans auf dem Quintinsberg in Führung schoss (18.), Karbach durch Thomas Klasen aber noch ausglich (34.). Die Stenogramme der fünf FC-Siege: