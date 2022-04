Die Binger Hassia kehrt in ihr Schmuckstück, ins Stadion am Hessenhaus, zurück. Die Oberliga-Partie gegen den FSV Jägersburg am Samstag um 15.30 Uhr wird das erste Spiel in der alt-ehrwürdigen Arena sein, nachdem zuletzt alle Heimpartien auf dem Kunstrasenplatz hinter der Rundsporthalle ausgetragen wurden.