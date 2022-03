Binger freuen sich auf die Stadion-Rückkehr

Die Binger Hassia kehrt in ihr Schmuckstück, ins Stadion am Hessenhaus, zurück. Die Oberliga-Partie gegen den FSV Jägersburg am Samstag um 15.30 Uhr wird das erste Spiel in der alt-ehrwürdigen Arena sein, nachdem zuletzt alle Heimpartien auf dem Kunstrasenplatz hinter der Rundsporthalle ausgetragen wurden. „Es ist für uns Fußballer doch ein ganz anderes Gefühl, aus der Kabine zu kommen, die Treppen runterzugehen und dann direkt im Stadion zu sein. Schon das Abschlusstraining werden wir im Stadion abhalten und freuen uns total darauf“, sagt Thomas Eberhardt, der Trainer der Binger.