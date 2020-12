Region Nahe

Das Derby zwischen Hassia Bingen und dem SV Alemannia Waldalgesheim in der Fußball-Oberliga steht. Beide Vereine wurden bekanntlich der Nordstaffel der in der kommenden Saison zweigeteilten Oberliga zugeordnet. Während sich Thomas Ebnerhardt, der Trainer von Hassia Bingen, überraschen lassen möchte, was die Regelung bringt, freut sich Aydin Ay, der Coach von Alemannia Waldalgesheim, ohne Einschränkung auf die Saison.