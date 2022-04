Ailton mag Super-Mario, Super-Mario mag Ailton – und am Sonntag werden sich die langjährigen Paradiesvögel der Fußball-Bundesliga auf dem Platz die Bälle zuspielen. Sie gehören zu den Protagonisten eines Benefizspiels, das um 15.01 Uhr im Ingelheimer Blumengarten angepfiffen wird. Der Erlös des Spiels geht an Ukrainer, die wegen des Krieges in ihrer Heimat fliehen mussten.