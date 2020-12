Waldalgesheim

Die Serie ist gestartet. Zwei Siege in Folge haben die Oberliga-Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim über den Strich und somit – Stand jetzt – in die Aufstiegsrunde katapultiert. Mit dem Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen die SF Eisbachtal folgt nun die große Chance, sich oben festzubeißen.