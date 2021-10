Die Waldalgesheimer Waldstraße hat in dieser Saison schon einige interessante Fußball-Partien erlebt. Das Gastspiel von TuS Koblenz oder das Derby gegen die Binger Hassia seien als Beispiele genannt. Am Samstag um 15.30 Uhr steht das nächste Highlight an: Der FC Karbach kommt zum Oberliga-Spitzenspiel und -Verfolgerduell zur Waldalgesheimer Alemannia.