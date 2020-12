Waldalgesheim

Die Möglichkeiten waren da, doch der Ertrag ließ aus Sicht der Eisbachtaler Sportfreunde zu wünschen übrig. Im ersten Spiel in der Fußball-Oberliga nach einer gut drei Wochen anhaltenden, Corona-bedingten Zwangspause hatten die Unterwesterwälder beim SV Alemannia Waldalgesheim vor allem in Hälfte eins sowie in der Schlussphase einige Gelegenheiten, um mindestens ein Tor zu erzielen. Stattdessen jubelten nach der Partie die Gastgeber, die den einzigen Treffer markierten und sich knapp mit 1:0 (0:0) durchsetzten.