Die Saison 2020/2021 ist nun auch in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vorzeitig beendet. Das hat der Präsidium des zuständigen Fußball-Regionalverbands (FRV) Südwest mit Sitz in Edenkoben am entschieden und in einer Pressemeldung öffentlich gemacht.