Was die Vorbereitung wert ist, wird sich am Samstagabend ab 18 Uhr zeigen. Dann empfängt Fußball-Oberligist SG 2000 Mülheim-Kärlich im ersten Saisonspiel den FSV Salmrohr. Startete man vor Jahresfrist mit einem deutlichen 0:5 gegen den FV Engers, so hofft SG-Trainer Thomas Arzbach, dass es diesmal wesentlich besser läuft.