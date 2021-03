Am Montag ist überall Feierabend – Regionalverband kündigt Entscheidung an

Wie geht es mit der Fußballsaison 2020/21 weiter? Oder besser: Wie geht es nicht weiter mit der zweiten Corona-Spielzeit nach dem Abbruch der Saison 2019/20 im vergangenen Jahr? Antworten stellt jetzt auch der Fußballregionalverband Südwest (FVR) in Aussicht, der für den Spielbetrieb in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der Männer, der Frauen-Regionalliga Südwest sowie der Regionalligen für A-, B- und C-Junioren sowie B-Juniorinnen zuständig ist. Nachdem sich die drei Landesverbände im FRV Südwest – Saarländischer FV, FV Rheinland und Südwestdeutscher FV – derzeit mit der Spielzeit 2020/21 befassen, werde auch der Regionalverband in einer Präsidiumssitzung am kommenden Montag hierzu eine abschließende Entscheidung beraten, teilt FVR-Geschäftsführer Oliver Hermann mit.