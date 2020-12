Bad Kreuznach

Hansi Flick ist in aller Munde. Der Welttrainer des Jahres 2020 dirigiert, moderiert und trainiert die Fußballer, die derzeit in der Bundesliga und in Europa von Erfolg zu Erfolg eilen. Flick ist Chefcoach des FC Bayern München. Er ist für viele auch deshalb eine Idealbesetzung auf dem Posten, weil er eine Vergangenheit als FCB-Spieler hat, den Verein also aus dem Effeff kennt. Als Kicker gastierte er mit den Bayern sogar einmal in Bad Kreuznach. Wir schreiben den 30. Januar 1988, als Flick aus dem defensiven Mittelfeld der Bayern heraus im Moebus-Stadion gegen Eintracht Bad Kreuznach Regie führte.