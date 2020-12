Waldalgesheim

Der dritte Sieg in Folge ist eingetütet, doch es war eine Menge Arbeit, ehe der 1:0 (0:0)-Erfolg des Fußball-Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim gegen die Eisbachtaler Sportfreunde unter Dach und Fach war. Aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ging der Dreier absolut in Ordnung, wenngleich die Kicker von der Waldstraße auch nach dem Seitenwechsel noch die eine oder andere brenzlige Situation zu überstehen hatten.