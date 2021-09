Im Waldalgesheimer Stadion an der Waldstraße ist gestern Abend eine Überraschung in der Fußball-Oberliga ausgeblieben: Die heimische Alemannia schlug den TSV Emmelshausen in der Nord-Staffel mit 2:0 (1:0) und übernahm so zumindest für eine Nacht die Tabellenführung, der TSV bleibt Schlusslicht.