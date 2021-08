Waldalgesheim Alemannia beim 6:0-Sieger Wenn der Gegner am Spieltag zuvor mit 6:0 gewonnen hat, dann beschert das einen Hallo-wach-Effekt. So ergeht es dem Fußball-Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim, dessen Gastgeber vor Wochenfrist ein halbes Dutzend Treffer erzielte. Dem FC Karbach gelang das Kunststück sogar in seinem Spiel des Jahres, dem Derby beim TSV Emmelshausen.

„Wenn wir so verteidigen wie beim 0:0 gegen den SV Gonsenheim, dann werden die Karbacher nicht erneut sechs Treffer schießen, dann wird es für sie sogar schwer, eine Bude zu machen“, zeigt sich SVA-Trainer Aydin Ay von seiner Hintermannschaft überzeugt. In Konstantin Gänz, Serdal Günes und Fabrizio Haas werden am Samstag um 15.30 Uhr erneut drei groß gewachsene Spieler abräumen. „Die defensive Stabilität tut uns gut, dazu wünsche ich mir etwas mehr Punsh nach vorne“, sagt Ay und benennt seinen Hoffnungsträger: „Can Özer hatte gegen Gonsenheim nicht seinen besten Tag, hat diese Woche aber super trainiert.“ Zudem stehen Michael Widera und Felix Pauer wieder zur Verfügung. olp