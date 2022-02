Der SV Alemannia Waldalgesheim steckt seit einigen Tagen mitten in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte der Fußball-Oberliga. Dabei ist alles auf den Re-Start ausgerichtet, der spektakulärer kaum sein könnte: An Fastnachtssamstag (26. Februar) treten die Alemannen zum Derby bei Hassia Bingen an.